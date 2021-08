los Mavericks le hacen a Doncic la mejor extensión de contrato a un novato de la historia

Se espera que Doncic firme el contrato este martes , y desde Eslovenia realizará una rueda de prensa en la que hablará de la renovación. “Hoy es un sueño hecho realidad. “El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a tantos lugares increíbles. Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks”, declaró para ESPN.

You May Also Like