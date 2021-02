Los más vulnerables | La Prensa Panamá

Supongo que deben ser muchísimos los casos y los juzgados no se dan abasto, pero los casos reportados son solo una pequeña parte del problema mayor. Si el abusador es un familiar y abusa también del otro adulto en el hogar o depende de él para subsistir; no hay manera de enterarse. En los casos que sí llegan al juez, muchas veces los abusadores no son procesados o castigados, ya sea por falta de evidencia o por sobornos. Muchos niños y niñas terminan regresando a casa con sus abusadores y siendo re-traumatizados una y otra vez. Un trauma es suficiente para devastar a un individuo; traumas repetitivos les roba todas sus aspiraciones, deseos e inocencia, y limita su desarrollo intelectual, físico y emocional. La terapia puede ayudar, pero mucho mejor sería prevenir esta pérdida de potencial.

