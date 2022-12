Los manifestantes en Perú echan un pulso a Boluarte con un intenso movimiento antiélite y “surgido de las periferias” del país andino

Por su parte, Eduardo Puig avisa de que por el momento “las protestas han sido principalmente en los feudos de Castillo y todavía no se han generalizado”, por lo que los pasos que de el Congreso y la actual presidenta marcarán el devenir de unas protestas que no dan visos de concluir.

“Una reforma constitucional puede funcionar, pero el problema es que para ello hace falta consensos y, como hemos visto el caso de Chile, eso no es fácil de conseguir”, recuerda Francisco Sánchez. “Esto puede ir a más, pero si no va hacia Lima posiblemente no tengan tanta complicación”, añade.

Las protestas por lo tanto no son solo una reacción a una defensa a ultranza de Castillo, sino que buscan defender lo que para muchas zonas el expresidente representaba para ellos. “Un fenómeno que ha estado muy latente en el Perú era el de las organizaciones sociales, pero que no había explotado el conflicto entre centro y periferia . Entre Lima y la zona Andina”, asegura Sánchez.

“Castillo movió ficha aprovechando el desprestigio que tenía el Congreso, pero calculó mal que el apoyo que tenía era mínimo “, asegura Sánchez. Esta falta de apoyos en sectores como las Fuerzas Armadas pudo ser una de las claves para que no saliera adelante el autogolpe. “En principio parece que no le apoyaron, pero vete a saber si en algún momento hubo algunas conversaciones y luego se pusieron de perfil “, afirma el director del Instituto de Iberoamérica, que reconoce que hay cosas que posiblemente nunca sabremos de lo ocurrido.

No ha pasado ni una semana desde que la política en Perú reventara por completo después de que el ya expresidente, Pedro Castillo, pidiera públicamente disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, tratando de adelantarse así a la destitución que planeaba votar el Parlamento. La entonces número dos de Castillo, Dina Boluarte, se posicionó en contra del autogolpe y, de forma casi inmediata, fue nombrada presidenta. Sus primeros días de mandato han sido recibidos con intensas movilizaciones por una parte de la población, especialmente en el sur del país. Boluarte no es reconocida como presidenta por los manifestantes , que le piden la liberación de Castillo (detenido pocas horas después) y que convoque elecciones de manera urgente.

