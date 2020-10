Los mandan a jubilar a Karen Chalmers

Eso sí, Karen tiene su gente, sus fieles seguidores que la quieren en pantalla: “no entiendo los comentarios despectivos hacia Karen , formar parte de una empresa por años se llama antigüedad, experiencia, crecimiento, se lleva con mucho orgullo y dignidad. No me parece que ella se crea una chiquilla siempre dice su edad, que se arregle se vea muy bien es lo correcto la edad son solo números uno debe vivir con buena actitud”, escribió una fanática.

You May Also Like