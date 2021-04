Los Mac sufren “uno de los peores ‘hackeos'” en la historia del ‘software’ de Apple

Este lunes, Apple parcheó la vulnerabilidad de su sistema operativo y lanzó la actualización Big Sur 11.3 , que protege de ese tipo de ‘hackeo’. Entre tanto, el consejo de Wardle para todos los usuarios de Mac que aún no han actualizado su macOS es muy sencillo: no abrir nada de nadie . El especialista describió el problema recién resuelto como uno de los peores que jamás han golpeado al sistema operativo de Apple.

