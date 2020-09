los líos de Trump a un mes de las elecciones

Según reveló el New York Times, Trump alcanzó esas cifras porque declaró más pérdidas que ingresos durante los últimos veinte años . Eso sí, manejó los datos para además “deducir impuestos sobre lo que algunos considerarían gastos personales”. Estas revelaciones han encendido la mecha cuando la carrera por la Casa Blanca entra en su parte final. “Las encuestas le son desfavorables, pero eso no quiere decir nada. Hay que ver cómo gestiona este asunto Biden”, comentan fuentes consultadas por 20minutos . Trump, de momento, resta importancia.

You May Also Like