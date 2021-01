Los límites y desafíos de los médicos extranjeros

Desde su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, División de las Américas, José Miguel Vivanco, envío a Cortizo el siguiente mensaje: “Panamá no puede ser cómplice de violaciones de DDHH del régimen cubano. Su gobierno debe tomar medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá” .

El Decreto Ejecutivo 1687 tiene otro defecto en su artículo 1, que establecía la autorización desde el 17 de diciembre de 2020 para la entrada de médicos extranjeros a Panamá. Como el decreto ejecutivo no puede ser retroactivo, “fue corregido” con una “fe de errata” en la Gaceta Oficial del día siguiente, 30 de diciembre de 2020. Lo llamaron un “error involuntario” del Ministerio de Salud y eliminaron esa autorización retroactiva. El único problema es que una fe de errata no es el mecanismo para cambiar el texto de un artículo de un decreto ejecutivo. Esto se corrige con otro decreto ejecutivo.

En un comunicado firmado por Alfaro Marchena Noriega y Temístocles Díaz Lezcano -presidente y presidente electo, respectivamente-, la Sociedad Panameña de Cardiología advirtió que los médicos cubanos contratados no cumplen los requisitos establecidos en la Ley 89 de 2013 (que modifica la Ley 69 de 2013). Por ejemplo, esta ley indica, en su artículo 5, que la contratación “no podrá hacerse en grupo o contingente ni a través de concesiones o tercerización”. El acuerdo con el gobierno de Cuba indica que la contratación es grupal, no individual.

