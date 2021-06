Los líderes europeos se reúnen con la oportunidad de aumentar la presión sobre Orbán por su ley anti LGTBI

Y en el centro del asunto, los fondos de recuperación. Están ligados a un mecanismo que exige el cumplimiento del estado de derecho , pero los gobiernos húngaro y polaco ganaron tiempo en su momento para levantar el bloqueo a las ayudas. ¿Por qué? No se puede ‘cortar el grifo’ de las ayudas hasta que el TJUE no resuelva un posible recurso, si así lo deciden, de Budapest o Varsovia sobre la legalidad del mecanismo. Eso tarda, como poco, dos años. Les da mucho margen a Viktor Orbán y a Mateusz Morawiecki para, como hasta ahora, seguir poniendo en jaque la red de Derechos Humanos en ambos países.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha marcado territorio. “La ley húngara es una vergüenza. He dado instrucciones a mis comisarios responsables para que escriban una carta a las autoridades húngaras expresando nuestras dudas legales antes de que la norma entre en vigor “, comentó este miércoles. La vía judicial está abierta, pero no está claro que vaya a ser efectiva. El procedimiento para aplicar el artículo 7 de los Tratados -que suspendería de voto a Hungría en el Consejo- sigue estancado, y es una salida imposible porque exige una unanimidad que hoy por hoy no se da, sobre todo por el apoyo de Polonia a Orbán.

You May Also Like