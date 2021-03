Los líderes europeos cierran filas con la vacuna de AstraZeneca tras una semana de dudas

Valga o no valga una imagen más que mil palabras, lo cierto es que Francia o Reino Unido no son los únicos que han querido dejar clara su postura. En Alemania, que teme estarse enfrentando a un nuevo crecimiento exponencial en los casos de coronavirus, la canciller, Angela Merkel, ha dicho que ella también se pondría la vacuna de AstraZeneca , pero que esperará a que le llegue el turno a su grupo de edad.

