Los líderes del G20 se reúnen este fin de semana con la vista en la recuperación económica tras la pandemia

No obstante, este viernes, tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, como presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han dicho que el G20 no es el foro adecuado para discutir la violación Derechos Humanos por parte de Arabia Saudí, aunque han destacado que la UE tiene este tema “muy alto en la agenda” y siempre se aborda a nivel “bilateral”.

