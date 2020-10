Los latinos son los más susceptibles ante noticias falsas sobre las elecciones en EE.UU., dicen expertos | Video

En la carrera por la Casa Blanca en Estados Unidos, los candidatos presidenciales no son los únicos protagonistas de las campañas. La desinformación —en su mayoría, a través de las redes sociales— prolifera entre los votantes. Especialmente en el sur de la Florida, donde los expertos aseguran que incluso podría influir en la intención de voto, en particular de los latinos. Ana María Mejía nos tiene el informe.

