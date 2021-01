los Lakers no le rinden tributo formal por esta razón

La triste fecha fue recordada en varios rincones del mundo. Sin embargo, los Lakers de Los Ángeles, equipo con el que Bryant ganó cinco títulos de la NBA, no rindieron ningún tributo formal en su partido de este lunes frente a los Cavaliers de Cleveland. La familia de Bryant le pidió al equipo no conmemorar la muerte del exjugador con un evento público. Hasta ahora ese deseo es respetado por los Lakers.

