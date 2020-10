Los Lakers, a rematar a unos Heat que van a pelear

El escolta Jimmy Butler, la estrella de los Miami Heat, expresó su confianza en que pueden recuperarse de la derrota del pasado martes ante Los Ángeles Lakers, que se colocaron 3-1 en las Finales de la NBA a solo un triunfo del título, que podría ser esta noche.

“Tenemos que ser mejores. Sabemos que podemos ser mejores, como he venido diciendo todo este tiempo”, afirmó Butler. “Dimos muestras de ello, pero cometimos errores cruciales en ataque y en defensa. Para ganar a un equipo muy bueno tienes que jugar casi perfecto y no lo hicimos esta noche”, recalcó.

Los Lakers buscan su título número 17 El quinto partido de las finales será en la cancha de Disney World (Orlando) y será la primera de las tres oportunidades de las que disponen Los Ángeles Lakers para conquistar su 17º título, que igualaría el récord de sus rivales históricos, los Boston Celtics.

Tras la derrota ante los Lakers (102-96), Butler apeló a la confianza que han construido como equipo durante los playoffs.

Por su parte, LeBron James advirtió que no descansará hasta lograr la última victoria y alzar el título de campeón.

“En este punto de la temporada, no me importa descansar, no me importa dormir”, dijo James.

El quinto partido de la serie, en el que James podría alcanzar su primer anillo con los Lakers y el cuarto de su carrera, se disputará hoy, viernes, en Disney World (Orlando), ofreciendo un día más de descanso a los equipos, del que ya viene siendo habitual en esta etapa de la temporada.