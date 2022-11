Los kenianos Sharon Lokedi y Evans Chebet reinan en la maratón de Nueva York

La atleta keniana Sharon Lokedi (2h23:23) y su compatriota Evans Chebet (2h08:41) impusieron su ritmo este domingo en el maratón de Nueva York y se proclamaron ganadores de sus correspondientes categorías, en una de las pruebas más famosas del mundo y que este año volvió a acoger a más de 50,000 corredores.

Lokedi, de 28 años y debutante en la carrera neoyorquina, cruzó la línea de llegada por delante de la israelí Lonah Chemtai Salpeter (2h23:30), la etíope Gotytom Gebreslase (2h23:39) o la también keniana Edna Kiplagat (2h24:16) que partían como favoritas entre otras veteranas.

Hasta el kilómetro 30, un grupo reducido de corredoras mantuvieron el ritmo del maratón hasta que las también kenianas Hellen Obiri y Viola Cheptoo y la etiope Gotytom Gebreslase rompieron la carrera en un intento de fuga.

Lokedi, que corrió los últimos compases junto a Salpeter, consiguió despegarse de su compañera en los últimos dos kilómetros y llegar a la meta en solitario.

