Los jugadores de la Universidad de Wisconsin destrozan un trofeo de cristal y se lo toman a broma

El quarterback Graham Mertz fue el primer señalado por la fechoría, y no tardó en admitir su culpa. “Se me cayó. Fue mi culpa. Mi madre diría que es una pupa, pero toda está bien y saldremos adelante. Será el último trofeo que se me caiga jamás. Lo garantizo ”, escribió el jugador en sus redes sociales. “ Sólo quería que todo el mundo pudiese tener un tozo de este trofeo ”, bromeó más tarde.

