Los Juegos Olímpicos, el objetivo de mi vida

PHOENIX – Si los Phoenix Suns ganan tres partidos más contra los Milwaukee Bucks para lleverase el campeonato de la NBA, la joven estrella, Devin Booker, no irá a Disney World para celebrar. Volará al otro lado del mundo para unirse al Team USA y jugar más baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Booker confirmó el miércoles que si las Finales de la NBA, que Phoenix lidera 1-0 después de la victoria del martes 118-105 sobre los Bucks, se extienden a un Juego 7 el 22 de julio, tomaría el primer vuelo disponible al finalizar la serie rumbo a Saitama, Japón, para llegar al primer partido de la selección estadounidense contra Francia el 25 de julio.

“El próximo [avión] que salga. Allí estaré”, dijo. “Estaré allí. Pero obviamente no es mi enfoque principal en este momento. Me comuniqué con el entrenador Pop [Gregg Popovich], me comuniqué con [Jerry] Colangelo recientemente y luego les dije que vi a todos los muchachos reportados a Las Vegas y cualquier otro lugar en el que preferiría estar son las Finales, pero me encantaría estar allí con los muchachos y estaré allí pronto “.



USA Basketball se reunió el martes en el Mendenhall Center en el campus de la UNLV para comenzar su campo de entrenamiento de 13 días en preparación para los Juegos Olímpicos, que incluirá exhibiciones contra Nigeria, Australia, Argentina y España.

Booker, de 24 años, quien fue miembro del equipo USA Select que entrenó con el equipo olímpico en 2016, explicó lo mucho que significa para él ser parte del equipo oficial esta vez.

“Muy importante. Mi objetivo en la vida”, dijo Booker. “Siempre lo he dicho, creo que es el evento más prestigioso que puede encontrar el baloncesto. Entonces, ser parte de la representación de tu país, creo que lo lleva a una estratosfera completamente diferente. Sóloestoy pensando en los muchachos que nos han precedido y han representado nuestro país y no creo que haya nada mejor que ganar una medalla de oro “.