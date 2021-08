Los jueces frente a la diversidad sexual ¿preferencia o exigencia?

La diversidad es la regla en la naturaleza, no la excepción, los seres humanos somos parte de naturaleza: así como hay cientos de variedades de orquídeas, la diversidad étnica, funcional y sexual son exquisitas formas de expresión de la diversidad en el ser humano. Las diferencias no nos amenazan, nos complementan.

El respeto por la diversidad sexual es una exigencia constitucional y debemos entender que ello aplica también a los magistrados ¿Puede una jueza eximirse de su deber de reconocer y proteger la diversidad sexual? No. Porque se debe a la defensa de la Constitución y los derechos humanos, no a su conciencia.

En enero del año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública la Opinión Consultiva N° 24/17 sobre Diversidad y Derechos Humanos en la cual indicó con claridad: a) la violencia y discriminación estructural que padecen a diario las personas LGBTQ+; b) la obligación de los estados de no poner obstáculos, tutelar y reconocer los derechos de las personas LGBTQ+ en su territorio; c) la obligación de contar con una ley de identidad de género que permita, sin necesidad de proceso judicial, rectificar los documentos de las personas trans; d) la obligación de habilitar el matrimonio civil a las personas del mismo sexo.

Una de estas exclusiones aceptada, y hasta defendida por muchos, es la negación de plena ciudadanía que padecen todas aquellas personas que no son heterosexuales o cuya identidad no es la misma que la que dice su partida de nacimiento (cisgénero).

