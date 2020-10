Los jóvenes se inclinan por los demócratas

“Votar nos permitirá tener un mejor futuro y no morir debido al cambio climático en el futuro u otra pandemia o por la violencia de las armas”, opinó. “Los jóvenes ahora se están dando cuenta de que quizás deban votar para asegurarse de que no seguirán confinados otros siete meses”.

“Esta es la elección más importante de nuestras vidas”, dijo Emma Rowland, de 20 años, activista del movimiento March For Our Lives (MFOL) en Arizona, creado en 2018, tras la masacre en la escuela secundaria de Parkland, en Florida.

Un ejemplo: la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de 31 años, abrió esta semana una cuenta en Twitch, una plataforma que retransmite videojuegos en directo, e invitó a los jóvenes a jugar con ella Among Us para movilizar el voto.

“Tenemos el voto de mayor impacto en Estados Unidos, pero muchos no lo saben, creen que su voz no importa”, dijo Caitlin Upkong, una estudiante de Michigan de 19 años que votará este año por primera vez y milita en el Proyecto Nuevos Votantes, presente en 100 campus universitarios.

