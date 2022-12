Los jóvenes que quieren unirse a Estado Islámico para huir de la pobreza

“Mi mensaje para el mundo árabe, y específicamente para la juventud libanesa, es que esta organización terrorista los está usando como carne de cañón . Pueden preguntar a los iraquíes que vivían bajo el control del Estado Islámico: mataban a gente, violaban a mujeres, las esclavizaban, destruían el patrimonio, destrozaron todas las infraestructuras, incluso destruyeron las tumbas del profeta. No sean el combustible de sus guerras, no sean utilizados por ellos”, afirma el general.

“Aquí no llega el gobierno”, explica Mohammed Sablouh, un abogado que representa a las familias de varios de estos jóvenes. “Mire estas zonas de pobreza. A nadie le importa. El país no está cumpliendo con su deber hacia sus ciudadanos. Y esta clase empobrecida será utilizada y reclutada para el EI”.

“ Me dan ganas de suicidarme . Debo dinero que pedí prestado para comprar muebles para mi habitación, pero no puedo permitirme devolverlo. No sabemos qué pasará en el futuro”, afirma.

“Quería unirme al Estado Islámico y ser muyahidín porque no podía hacer frente a la crisis aquí”, responde el joven. “De esa forma me acercaría a mi Dios y viviría cómodamente, y no estaría siempre preocupado por el costo de vida”.

