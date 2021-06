Los Javis participarán en la exposición ‘Cultura, reflejo de todos’, dedicada al colectivo LGTBIQ+ en el mes del Orgullo

La exposición cuenta con una gran variedad de autores de diferentes disciplinas artísticas. Entre ellos, los directores Antonio Hens, con su película La partida; Javier Calvo y Javier Ambrossi, con la serie Veneno; la dramaturga Carmen Losa, con su texto Levante o la creadora Mónica Runde, con su coreografía C33 and Other Tales.

