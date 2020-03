Los japoneses se hacen a la idea ‘inevitable’ de aplazar los Juegos

Un punto de vista compartido por Noriko Shuzui, de 75 años, para quien, “aunque Japón ha logrado controlar el virus, si el resto del mundo no lo ha logrado no podremos recibir a deportistas y espectadores”. “Aplazar los Juegos Olímpicos no es como reprogramar un partido de fútbol al sábado siguiente”, señaló Bach.

“Es preferible pensar primero en la seguridad de todos, por lo que un aplazamiento me parece inevitable. No creo que algo tenga que seguir cueste lo que cueste, si eso conlleva riesgos”, insistió.

You May Also Like