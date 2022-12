Los jamones y el clientelismo electoral

Los 33 millones que cuesta este ejercicio en Navidades Solidarias es dinero que pudo invertirse en atender necesidades verdaderamente apremiantes. Por ejemplo, el Club 20-30 tuvo que hacer una teletón para construir un nuevo quirófano en el hospital Santo Tomás. Los 33 millones habrían cubierto esa inversión más de 8 veces. Quizás se hubiesen reparado 660 escuelas multigrado, esas a las que van los más pobres entre los pobres, y que no tienen agua potable, electricidad, o sanidad básica. Eso habría permitido que para decenas de miles de niñas y niños panameños la educación fuera una verdadera estrella, que no fuese cambiada por una pieza de jamón.

Emparejado con el problema logístico surge otro, el de la cadena de frío. Aunque no lo parezca, en Panamá hay importantes segmentos de la población que no tienen acceso a la electricidad, elemento clave para la refrigeración. Esto afecta por igual a los repartidores como a los beneficiarios. Aunque haya necesidad en un hogar, un jamón derretido y sometido a las inclemencias del tiempo, no parece muy atractivo.

You May Also Like