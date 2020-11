Los investigadores confían en que la seguridad de las vacunas contra el coronavirus será incluso mayor que otras

Actualmente, hay varios tipos de prototipos de vacuna contra la covid-19 que utilizan distintos métodos para generar anticuerpos (ARN mensajero, adenovirus, virus inactivados, subunidades, etc) pero desarrollar vacunas “es una carrera de resistencia, no de velocidad”, ha explicado el profesor de investigación del CSIC, Vicente Larraga. Para este investigador es importante entender que las vacunas que lleguen antes al mercado no serán “las mejores” ni “las peores” , sino las más importantes porque entre todas se complementarán y ayudarán a inmunizar a miles de personas.

You May Also Like