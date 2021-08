los inodoros inteligentes japoneses que más sorprenden a los atletas olímpicos

Si pensabas que la tecnología no iba a llegar hasta tu baño, ibas por mal camino. Al parecer, si tenemos un inodoro inteligente, vamos a tener que reservar un hueco en nuestra agenda para dedicarle unos minutos de atención con la intención de disfrutarlo. Ya sabes, si te vas a mudar o quieres hacer reformas, no dudes en hacerte con uno de ellos.

Aparte del deporte, móviles y dispositivos, Japón también se lleva el primer puesto en el desarrollo de inodoros electrónicos , algo emblemático que llama la atención de aquellas personas que viajan por primera vez a dicho país. Aunque si no has viajado a cualquier ciudad japonesa, seguro que has visto algún programa de ‘Callejeros viajeros’ donde enseñaban estos retretes con chorros limpiadores, secados de aire templado, sistemas de eliminación de olores, limpieza automática, luces LED nocturnas y otros miles de funciones que poseen.

