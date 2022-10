Los impuestos: ¿eso es conmigo?

1. El trabajador que devengue salario y gasto de representación de un solo empleador durante el año calendario, cuyos impuestos y demás contribuciones hayan sido retenidos en la fuente de acuerdo con las disposiciones del CF. La persona asalariada puede presentar una DJR anual, más no está obligada como vemos. La motivación sería realizar una solicitud de reconocimiento de crédito fiscal y posterior devolución del impuesto sobre la renta (ISR) pagado de más, debido a las deducciones personales a que tiene derecho, según el artículo 709 del CF, y que su empleador no está obligado a procesar y considerar con el pago de su salario.

Uno de los temas que más escuchamos los tributaristas a fin de año y en temporada de verano es la frase “…y mis impuestos, ¿cómo es que tengo que hacer?” Creo que para esta época ya es algo tarde investigarlo, pero no hay misión imposible ni camino que no se pueda retomar.

