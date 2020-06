los imprescindibles que necesitas para disfrutar del sol

Hace más de 40 años que el bikini se presentó en sociedad como prenda para el verano desterrando al bañador, una tendencia que en las últimas temporadas ha parecido invertirse por completo. No obstante, este año las dos prendas de baño parecen convivir a partes iguales en playas y armarios, si bien el bikini es el ideal para acaparar todos los rayos de sol. Aunque esta temporada las braguitas de tiro alto estilo años 60 no han sido tan protagonistas en las colecciones de baño, sigue habiendo modelos para todas aquellas que quieren remarcar su figura. La competencia se la hace otra prenda de tiro alto, pero con menos tela y al más puro estilo de los 90 . Lunares y cuadros vichy reinan como estampados, aunque los de motivos florales y tropicales siguen siendo acierto seguro.

