los impagos se disparan casi un 70% desde que comenzó la segunda ola

Lo que está por ver es si, al igual que en la primera ola no se estabilizó nuevamente el pago del alquiler hasta después de finalizar el estado de alarma, sucederá lo mismo en esta ocasión, ya que no decaerá hasta al menos el mes de abril. Para Cardona, posiblemente estemos llegando al pico de impagos y a medida que se vayan suavizando las restricciones irán disminuyendo.

En todo caso, considera que se trata de una “situación muy complicada” porque muchas familias no cumplen los requisitos para acogerse a esas ayudas pero no pueden hacer frente a un pago imprevisto.

La principal diferencia entre los dos periodos son las distintas medidas llevadas a cabo: si entonces el estado de alarma conllevó un confinamiento estricto, con cierres de empresas y ERTE, en esta ocasión las medidas son más laxas porque no hay confinamiento domiciliario, aunque no son homogéneas, ya que cada Comunidad sí ha obligado a cerrar empresas de servicios no esenciales de forma temporal, por lo que esto influirá bastante, en palabras de Cardona. “Hay una correlación entre las restricciones y el pago de la renta”, apunta.

