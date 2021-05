los impactantes mensajes de protesta de Miss Uruguay, Miss Myanmar y Miss Singapur

Andrea Meza, representante de México, gana Miss Universo 1:01

(CNN) — El escenario de Miss Universo 2021 se iluminó con coloridas protestas cuando las concursantes de Singapur, Uruguay y Myanmar aprovecharon los reflectores para mostrar mensajes sobre temas políticos y sociales.

Durante el segmento de «traje típico» de la competencia anual, que concluyó el domingo en la Florida, los tres concursantes revelaron mensajes que aludían al odio anti-asiático, la discriminación contra las comunidades LGBTQ y la actual crisis política en Myanmar.

En uno de los momentos más dramáticos del certamen, Miss Singapur, Bernadette Belle Ong, caminó por la pasarela con un atuendo inspirado en los colores de la bandera nacional de Singapur antes de dar la vuelta para desvelar un llamado a «Detener el odio a los asiáticos».

Miss Uruguay, Lola de los Santos, mostró su apoyo a las comunidades LGBTQ con un traje de arcoíris y una falda que decía en inglés: «No más odio, violencia, rechazo, discriminación».

En lugar de usar su vestido para llevar su mensaje, Miss Myanmar, Thuzar Wint Lwin, reveló el suyo en un pequeño pergamino. Al subir al escenario con un atuendo intrincadamente bordado y con cuentas, hizo una reverencia a la audiencia antes de revelar un llamado a los espectadores a «orar» por su país.

No es la primera vez que Thuzar Wint Lwin ha expresado su solidaridad con los manifestantes que se oponen a la junta militar de Myanmar, que tomó el poder en un golpe en febrero.

Con el estallido de violencia en todo el país, más de 700 manifestantes han muerto y miles más han sido arrestados, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos. En marzo, la reina de belleza usó Instagram para honrar a los manifestantes como «héroes que sacrificaron sus vidas en la lucha por la libertad de nuestro pueblo», habiendo acusado previamente al ejército de Myanmar de abusos contra los derechos humanos.

Después del segmento del «traje típico», que ella ganó, Thuzar Wint Lwin publicó una imagen suya sosteniendo el cartel de protesta junto a la leyenda «Emperatriz valiente».

La concursante de Singapur, Ong, también publicó una serie de imágenes de su atuendo en Instagram, diciendo que era su responsabilidad «enviar un fuerte mensaje de resistencia contra los prejuicios y la violencia» dirigidos a los asiáticos.

La protesta se produce en medio de un aumento en el sentimiento anti-asiático en todo el mundo. Investigadores de la Universidad Estatal de California, en San Bernardino, informaron recientemente un aumento del 164% en los crímenes de odio contra asiáticos en 16 de las ciudades y condados más grandes de Estados Unidos.

