Los humedales de Panamá y el rol ciudadano

No todo está perdido: estamos a tiempo para frenar la crisis ambiental en nuestro país. Sueño con un Panamá en donde los ciudadanos tengan como prioridad la conservación del ambiente; y que más jóvenes se involucren y sean agentes de cambio desde sus comunidades. Necesitamos más personas como los ciudadanos de Mata Oscura en Veraguas que fomentan el turismo sostenible, a través de la protección de las tortugas marinas. Urgen agentes de cambio como los ciudadanos de Río Caña en la Comarca Ngäbe Bugle, que protegen las tortugas baula y carey. Me enorgullece conocer que en el humedal San San Pond Sak en Bocas del Toro aún se pueden observar manatíes y monitorear tortugas. Es gratificante que existan fundaciones y ONGs que trabaja en pro de la madre naturaleza. Es impresionante ver a los niños y niñas involucrarse en temas de conservación. Son los semilleros y nuestro relevo generacional.

