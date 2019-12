Los humanos, los acuíferos y la hidrogeología

Antropogénicamente, el agua subterránea se ve amenazada en la mayoría de los casos por una agricultura mal gestionada, en la que compuestos químicos como el nitrato, el nitrito o fósforo se infiltran alcanzando las zonas saturadas y, dependiendo del compuesto y tipo de suelo a través del cual se mueve en el agua, estos perdurarán por mucho tiempo. Los vertidos industriales descargados en los cursos superficiales son otro problema, ya que, si es el río o quebrada que alimenta el acuífero, lo contaminará. Adicionalmente, los derivados de hidrocarburos son otra amenaza; los derrames desde tanques y tuberías suelen afectar pozos cercanos, y resultan perjudiciales para la salud, aunque sea en bajas concentraciones. Otro factor es la perforación de pozos sin estudios geofísicos. Esto pone en riesgo los acuíferos. No obstante, es importante mencionar que al momento que los contaminantes alcanzan el agua subterránea, sin importar la profundidad a la que se encuentren, la zona no saturada (el área de raíces) lo estará primeramente. Por lo cual la contaminación va mucho más allá que únicamente a los acuíferos.

La importancia de este recurso yace en que es el agua de los momentos de crisis, el agua del futuro. Si no se toman las medidas pertinentes de cuido y protección, su uso puede verse limitado, no en cantidad, sino en calidad. Sin la intervención de los seres humanos, el agua subterránea no suele presentar una alta calidad para su consumo, dependiendo ésta de la composición química de las rocas que atraviesa, que suele comúnmente contener calcio, magnesio, sodio y potasio. Naturalmente, los acuíferos pueden estar contaminados por elementos tóxicos e indeseables para la salud humana, como el arsénico, el níquel, el antimonio u otros elementos en altas concentraciones.

