Los Huawei FreeBuds, con 136 euros de ahorro en Fnac: cómo conseguirlos… ¡antes de que se agoten!

Llegadas estas fechas, todos pensamos en los regalos que nos gustaría recibir debajo del árbol y la tecnología protagoniza gran parte de esas wish lists. De hecho, hay quienes descuentan los días que quedan hasta estas celebraciones con un calendario de Adviento techie . Si tienes que regalar a este tipo de personas, sabes que los gadgets más novedosos y cualquier dispositivo electrónico es todo un acierto. La categoría de wearables es una de las más demandadas ya que cumple con las premisas de algo tecnológico que, encima, se puede ‘llevar’ con cualquier look y nos ofrecen prestaciones muy útiles. Así, los smartwatches son uno de los productos más vendidos en esta época del año, puesto que han sabido ganarse el corazón de los usuarios (deportistas y no) con sus características.

