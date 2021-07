Los hospitales de Florida registraron un aumento de 111% de pacientes por COVID en dos semanas: el 95% no está vacunado

La directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC), Rochelle Walensky, advirtió este viernes que el estancamiento del ritmo de la vacunación en Estados Unidos está haciendo que el coronavirus siga propagándose entre quienes no quieren inmunizarse, y por eso la del país norteamericano se está convirtiendo en “una pandemia de personas no vacunadas”.

You May Also Like