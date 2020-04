Los hospitales de EEUU amenazan con despedir a los médicos que denuncien la falta de protección ante el coronavirus

“Todos dicen: ‘Tenemos estas historias que creemos que son importantes, pero nuestros sistemas hospitalarios nos dicen que no podemos hablar , y que si no habrá consecuencias'”.

Es por ello que Mazurkiewicz pidió equipo de mayor nivel de protección. Cuando se le notificó el despido, decidió presentar una demanda por despido injustificado , alegando que as leyes de Estados Unidos efectivamente protegen la privacidad del paciente, pero no impiden exponer las condiciones de trabajo. “Muchos hospitales están mintiendo a sus trabajadores y diciendo que las máscaras simples son suficientes y las enfermeras enferman y mueren”, lamentó.

