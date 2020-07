Los hongkoneses, asustados por la nueva ley de seguridad nacional, se lanzan a borrar su huella digital

Tras la adopción oficial por parte de Hong Kong de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por China el pasado 1 de julio, los internautas hongkoneses “preocupados por caer en conflicto” con la misma se han lanzado a utilizar apps de mensajería cifrada, a eliminar sus publicaciones en redes sociales y a instalar software de red privada virtual (VPN), informa South China Morning Post.

Según la nueva ley, los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras conllevan “penas máximas de cadena perpetua”. Además, autoriza a la Policíaa buscar dispositivos electrónicos que “se cree que contienen evidencia criminal” y requiere que las plataformas de redes sociales y los proveedores de servicios de internet “ayuden a la Policía sin una orden judicial”.

La respuesta de las grandes tecnológicas ha sido tremenda, rechazando todas ellas las solicitudes de datos de usuarios de las autoridades de Hong Kong. Pero también lo ha sido la de muchos usuarios, asustados por las severas sanciones potenciales que implica la nueva ley.

El medio de comunicación internacional cuenta el caso de un gerente de servicios sociales de poco más de 30 años que borró su cuenta de Facebook en el momento en que la orden entró en vigor. “Realmente no he escrito nada que no pueda hacerse público o que me haga arrestar por la policía”, dijo el joven al diario, “pero en Facebook, si eres amigo de alguien, puedes ver lo que esa persona ha publicado. Eso significa que si alguien más ve lo que hay en mi teléfono, entonces no es solo lo que escribí lo que está siendo expuesto, sino también el de mis amigos”.

Según se afirma en el artículo, otros usuarios están optando por borrar sus publicaciones en lasredes sociales. Y la gran mayoría está recurriendo a aplicacionesde mensajería cifrada para “proteger su privacidad y tener conversaciones que temen que puedan entrar en conflicto con la nueva ley”.

Como ya sucedió cuando se generalizaron las protestas en EE. UU. por el caso de George Floyd, la aplicación Signal de mensajería cifrada se ha convertido en la más descargada en Google Play Store en Hong Kong, según la compañía de análisis App Annie. También es la principal aplicación de redes sociales en la tienda de aplicaciones iOS de Apple.

“Al igual que WhatsApp, Signal adopta un cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie más que el remitente y el destinatario pueden leer el contenido de los mensajes. Ni el gobierno, las compañías telefónicas ni Signal pueden espiar mientras se transmiten conversaciones entre dispositivos”, explica SCMP. Además permite al usuario eliminar automáticamente mensajes en ambos extremos de un chat después de un cierto tiempo.