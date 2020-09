‘los historiadores encuentran un lugar cuando prueban su capacidad’

Ha evolucionado de manera desigual, con tendencia hacia la baja. Pareciera que otra generación ha tomado hace tiempo la dirección de la Escuela de Historia de la Universidad de Panamá, poniendo trabas a otros mejor educados para dificultarles el ingreso a la cátedra. Además, salvo excepción, no produce mucha investigación académica y no permite, en general, la competencia leal, benéfica para los estudiantes, la universidad y el país.

