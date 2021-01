Los Hispanos tienen hambre de medalla

Noruega no terminaba de encontrar a Sagosen y la cosa empeoró cuando el jugador del Kiel, tras un enorme gol, se hizo daño y tuvo que abandonar la pista. Su marcha la notaron los de Christian Berge, mientras que en los ‘Hispanos’ la aparición de Maqueda le permitió dominar aún más. El manchego destrozó el 6-0 de la actual subcampeona del mundo con cuatro goles y asistencias en apenas cinco minutos y España se escapó de seis goles, una renta que no perdió pese a sufrir una doble exclusión y gracias a un sensacional gol de Alex Dujshebaev sobre la bocina (21-15).

