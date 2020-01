Los ‘Hispanos’ avistan otra lucha por las medallas

Mediado el primer tiempo se igualó el partido (9-9) y gracias a Corrales, Austria no tuvo su escapada. El tiempo muerto de Ribera devolvió equilibrio al ataque nacional, teniendo en cuenta que Eichberger también cumplía en la portería local. España no aprovechó una nueva superioridad, con la expulsión de Herburger, y otra para Raúl Entrerríos terminó con un primer tiempo igualado (17-16).

You May Also Like