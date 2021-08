Los hijos de Martinelli salen del área de aislamiento en cárcel de Guatemala

Sobre el plan de fuga de Ricardo y Luis Martinelli, enfatizó que no pudieron “corroborar que haya habido un intento de fuga, porque no lo hubo”, sin embargo, “la información (del plan de fuga) se tenía, procedimos a investigar, a mantener esa inteligencia de manera interna” y, por consiguiente, fueron “aislados de forma directa”.

