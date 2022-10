Los hijos de Humberto Zurita reaccionan al noviazgo de su padre con Stephanie Salas

Al parecer, el Zurita desea compartir esta nueva felicidad con los dos hijos que tuvo con su fallecida esposa Christian Bach. Es así que el actor compartió la primera reacción de sus hijos Sebastián y Emiliano, tras enterarse de la noticia. “ Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye, voy a llevar a Stephanie. ‘Me dijo: ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?, pues tráetela’”, comentó el actor para el programa “Sale el sol”.

