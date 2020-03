Los heraldos blancos | La Prensa Panamá

Al final, el hombre sencillo que es, salió a relucir, no solo con su reiterada alusión a su fe, sino al mencionar con respeto a quienes no creen en dioses. También con su esperanzador mensaje sobre el futuro, en el que pronostica que seremos mejores después de vivir este horror, porque lo viviremos apelando constantemente a la solidaridad.

Fueron muchos los temas tocados con candidez e, incluso, poca elegancia por el Presidente de la República. Algunos, como la necesidad de ahorrar agua de las formas más impensadas, han causado hilaridad. No hay motivo para ello; en estos días más que nunca tenemos que cuidar el agua que solemos consumir en este país como si de una fuente inagotable se tratara. Puede agotarse y todos tenemos que contribuir a que eso no pase.

