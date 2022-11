Los Halcones Verdes destiñeron el papel de favorito de la albiceleste

Argentina no está muerta, incluso como dicen en la campiña “hay muertos que cargan leña”. Siguen con vida, “la esperanza es lo último que se pierde”, aunque me decía un estimado profesor que “la esperanza es la prolongación de la agonía”. “Amanecerá y veremos”.

Si bien Messi y sus compañeros decepcionaron en este primer partido, me parece que no es momento para “hacer leña del árbol caído”, porque el equipo sigue con opciones y puede “levantarse de los escombros”, como lo han hecho otras grandes selecciones.

Algunos decían que era un juego ganado; “el ganado son reses” y como bien señala la abuela: “no cuentes los pollitos si no los tienes en la mano”. Es sabido que “Los partidos hay que jugarlos y ganarlos en el terreno”, no en las gradas ni en los medios.

