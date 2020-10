los hábitos de los españoles están cambiando con la Covid-19

Respecto a los motivos por los que se realiza la compra en los supermercados, el directivo de ALDI explica que el principal factor es la proximidad y accesibilidad (71%), seguido por los precios (55%), las ofertas (51%) y la cesta mixta (45%). La cesta mixta se refiere a la posibilidad de poder comprar frescos, productos envasados y productos no alimentarios en el mismo establecimiento, algo que no pueden hacer comercios especializados: por ejemplo una tienda solo de frutas y verduras.

