Los habitantes del pueblo de Italia que fue el foco inicial de la pandemia ahora son ‘superinmunes’ a la covid-19

Dado que el lanzamiento de la vacuna está retrasado en Italia, Frasson todavía no es elegible para la primera dosis y desea que sus anticuerpos sean más útiles. “Si existiera algo como un pasaporte de anticuerpos, lo tomaría y me iría”, dijo. “Quiero viajar y disfrutar de mi vida. Ya hemos perdido mucho tiempo por esto”.

Los científicos están investigando por qué hay personas ‘superinmunes’ a la covid-19 en el pequeño pueblo del norte de Italia donde ocurrió la primera muerte por coronavirus en Europa. Es el caso de Paola Bezzon, una vecina ‘superinmune’ cuyo cuerpo parece producir más anticuerpos de lo normal. “No sé por qué tengo todos estos anticuerpos, pero son un salvavidas para mí”, dijo Bezzon. “Me hacen sentir segura a pesar de que todavía no me han puesto la vacuna”.

You May Also Like