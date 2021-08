Los guías turísticos y nómadas triunfan en TikTok

TikTok atrae a muchos jóvenes muy entusiastas a los lugares que los influencers recomiendan , lo cual puede convertirse en un negocio para la empresa y el creador de contenido, ya que a lo mejor están dispuestos a pagar mucho dinero por promocionar su espacio . No obstante, parece que la mayoría de los nómadas y viajeros recomiendan los lugares por ser realmente buenos y no por ningún beneficio en sí.

Los creadores también eligen mostrar partes específicas de su ciudad para atender a una audiencia específica . Sarah Hodgson, una TikToker con sede en la ciudad de Nueva York, dice que está tratando específicamente de mostrar experiencias para las personas que visitan la ciudad o que se acaban de mudar a la ciudad. “No estoy tratando de fingir que conozco la bodega en un lugar oscuro de Nueva York”, dice Hodgson. “No pretendo ser esa persona, y definitivamente no soy esa persona porque no soy nativa y lo dejo muy claro”.

Sin embargo, este tipo de personas que se centran en hacerte descubrir todo sobre una ciudad en concreto, no son los únicos viajeros que nos encontramos en TikTok. También existen personas como @trustedtravelgirl, quien se define a sí misma como una experta en viajes y que da consejos a las personas sobre cómo viajar más baratos, qué sitios visitar, etc.

