Los grandes riesgos que enfrenta la coalición internacional contra Estado Islámico

Lina Khatib, de la Carnegie Endowment for International Peace , considera que el plan de Obama y la coalición no contempla la forma de incluir al Ejército Libre de Siria en un marco político.

El comentarista político Geoff Dyer dijo en el periódico británico The Financial Times que “el riesgo de ‘liderar desde atrás’ es que deja a Estados Unidos dependiente del esfuerzo de sus socios”.

You May Also Like