“La última investigación genética está descubriendo que el ADN con el que morimos no es necesariamente el que recibimos al nacer, lo que podría relacionarse con los motivos por los que dos de los trillizos desarrollaron alzhéimer y uno no. A medida que envejecemos, nuestro ADN envejece con nosotros y, como resultado, algunas células podrían mutar y cambiar con el tiempo “, argumentan los expertos. De ese modo hay otros factores químicos o ambientales que no necesariamente cambian el gen en sí mismo, sino que afectan a la forma en la que se expresan estos genes.

Los genes no son el único factor de riesgo de aparición del alzhéimer. El código genético no dicta necesariamente si una persona va a desarrollar esta enfermedad. Los genes, es cierto, influyen en muchos aspectos de una persona, como por ejemplo el color de ojos, el cabello o, incluso, el riesgo de padecer el Mal de Alzheimer.

