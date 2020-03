Los gastos de movilización | La Prensa Panamá

La Ley No. 106 de 8 de octubre de 1973 sobre el Régimen Municipal establece en su Artículo 24 que los concejales devengarán dietas, cuyos montos serán fijados cada año con base en los ingresos reales corrientes del último ejercicio fiscal. Las dietas constituyen el único estipendio contemplado en la Ley No. 106 para los concejales. No tengo a mano las disposiciones referentes a la remuneración del alcalde, sin embargo, ellas debieran ser con base en un sueldo y gastos de representación previamente definidos, tal como ocurre con todos los funcionarios con mando y jurisdicción.

