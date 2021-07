Los gallos entre el escándalo, el atolladero y una convención

Francisco Alemán que recibió la Presidencia del partido por un acuerdo con Sergio González Ruiz, no ha sabido aprovechar la oportunidad para proyectar al Partido Molirena, más allá de los últimos escándalos que salpican a la Lotería Nacional de Beneficencia, institución entregada por el Gobierno de Nito Cortizo para su administración, como parte del espacio político a un aliado del Gobierno con que se ganó las elecciones en la pasada contienda recién pasada. Eso por no hablar de la pérdida del Ministerio de Gobierno y la Gobernación de la Provincia de Panamá, dos instituciones quitadas a los molirenas, por la desidia, incapacidad que exhibe el actual Presidente de los gallos.

Se apuntó a la necesidad de revitalizar al partido con un cambio de la Junta Directiva, porque la actual no funciona. Para demostrarlo, afirmó, algo que conocemos los que seguimos los movimientos de la actual Directiva, que desde el año 2017, cuando la Junta Directiva fue nombra por la Convención Nacional, no se ha vuelto a reunir, tampoco la Comisión Política, el Directorio Nacional, el CEN y menos los convencionales provinciales o distritales.

You May Also Like