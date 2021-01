¡los Galaxy Buds y un geolocalizador para no perderlo!

Así, los amantes de la marca y de las novedades ya están esperando que llegue el día de estrenar uno de los modelos más novedosos de Samsung, que ha introducido su gama media en España. Sin embargo, y para aquellos que no pueden esperar, la precompra de algunos de los dispositivos ya está disponible y hacerla a través de Amazon… ¡tiene premio! Y es que, hasta el próximo 28 de enero, todos aquellos que reserven uno de los nuevos smartphones también recibirán unos auriculares inalámbricos Galaxy Buds Pro (que todavía no han salido a la venta) o Live (dependiendo del modelo escogido) y una Galaxy SmartTag, otra de las novedades de la firma que consiste en un geolocalizador para cualquier objeto.

Si hay una marca que acapara todas las miradas techies ante la presentación de sus novedades esa es Apple, puesto que cada evento que realiza paraliza el mundo tecnológico. Sin embargo, no es la única, puesto que hay una firma que le sigue muy de cerca en lo que a mantener las expectativas se refiere. Nos referimos a Samsung que a mediados de enero presentó sus nuevos modelos Galaxy. De hecho, tal es el interés generado que la marca escogió como eslogan para esta cita ‘Prepárate para algo épico’. De esta forma, llamaba la atención de aquellos que todavía no estaban pendientes del evento. Tras la presentación los nuevos smartphones saldrán a la venta en España el próximo 29 de enero.

