Los futbolistas de Segunda B y Tercera no podrán hacer “vida social” durante los ‘playoff’ de ascenso

No es raro que en equipos de Segunda B y, sobre todo, de Tercera haya carteros, panaderos, policías, camareros… Cualquier profesión que compaginan con la de su labor en el campo, donde no ganan lo suficiente en la mayoría de los casos para vivir exclusivamente del deporte.

Esta orden de la RFEF , que forma parte de un protocolo que deben firmar los clubes si quieren participar, implica que los futbolistas de los equipos no podrán tener contacto con nadie ajeno al fútbol , pese a que no son profesionales y, como tal, pueden tener cualquier otro tipo de trabajo.

Es en este último punto donde radica una ligera polémica. El protocolo de la RFEF pide, literalmente, que no se tenga contacto ajeno al familiar o al puramente deportivo. “Durante el tiempo que duren los entrenamientos y la competición posterior, los jugadores no deben hacer vida social y mantenerse en sus domicilios o lugares de concentración cuando terminan los entrenamientos. Evitando reuniones, saludos con la mano a fin de evitar situaciones de posible contagio”.

